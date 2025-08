wanda nara descargo mauro icardi Mauro Icardi cuestionó el estado cognitivo de Wanda Nara y explotó todo: "Jamás consumí ...".

"Jamás consumí, ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aun más hijo de pu**, ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte. Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de justicia", agregó la figura de Telefe de manera furiosa. "Me cansé de que me acuses siempre de algo nuevo desde que te dejé y de mentiras para cumplir tu amenaza", cerró Wanda Nara para luego compartir capturas de pantalla de conversaciones con sus médicos.

Wanda Nara publicó un tuit sobre quién se quedará con la tenencia de sus hijas y lo borró: qué decía

Según revelaron en Puro Show, Wanda Nara escribió que la justicia italiana se había declarado “incompetente” en el pedido de restitución de sus hijas y que le habría dado un plazo a Icardi para presentar contratos.

Además, Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi sigue retrasando el proceso de divorcio a propósito. “Este año, no hay divorcio. Una locura del que lo presentó y retrasa a propósito sin presentar nada”, decía el posteo de Wanda.

wanda nara posteo borrado

Sin embargo, minutos despúes, Wanda Nara se arrepintió de sus declaraciones y decidió borrar su mensaje aunque fue visto por cientos de usuarios antes de su desaparición generando todo un revuelo.