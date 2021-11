Marta Fort se sentó en el trono y pidió por Mauro Icardi

marta fort mauro icardi 1.jpg ¡Una diosa! Así lució Marta Fort en la última producción que mostró en su Instagram

Después de la nueva separación, Icardi cerró su perfil de Instagram, a pesar de los compromisos publicitarios y contratos vigentes. Wanda se fue a Milán para hacer una campaña y desde allí confirmó la ruptura que, esta vez, parece ser la definitiva.

En medio de los dimes y diretes, Ángel de Brito reveló que Marta Fort le preguntó por Mauro Icardi. "¿Saben lo que me dijo Martita Fort? Que lo tiene en los genes. Me dijo ¿por qué no me presentás a Icardi?", tiró el conductor de Los ángeles de la mañana.

Según ella misma dijo en su paso por Showmatch, no está de novia. Al programa de Marcelo Tinelli llegó acompañada por un amigo pero no es su pareja.

Marta Fort fue a Showmatch a bancar a Rocío Marengo ¿con su novio?

"Me dijo el pibe que a vos tanto te gustó, Capotosti. Me dijo 'me re prendieron fuego, no somos novios'”, explicó Ángel de Brito sobre el chico que fue con la hija de Ricardo Fort.

"Pero igual algo de onda había", sumó la angelita Mariana Brey.

Sobre el pedido de conocer a Mauro Icardi, Ángel reveló que le dijo que "no lo tiene a mano para presentárselo" y tiró una bomba sobre Wanda Nara: "Imaginate, se tira de la Torre Eiffel, así, de cabeza".