Mariano De La Canal dejó de ser vegano por un insólito motivo

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano", reveló en una entrevista con Tatiana Shapiro.

Mariano-de-la-Canal-dejo-de-ser-vegano1.jpg Mariano De La Canal charló con Tatiana Schapiro para Infobae.

Y agregó, con humor: "Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, me fui a comer una hamburguesa y ahí estoy engordando de nuevo".

Video: Mariano De La Canal, el fan de Wanda, y su argumento para dejar de ser vegano

Los trabajos más extraños que consiguió Mariano De La Canal

Por otro lado, Mariano recordó los trabajos más extraños que consiguió a partir de convertirse en "El fan de Wanda".

"He ido a casamientos temáticos en donde todo el mundo usaba la vincha con el nombre de la novia y a las cuatro de la mañana entraba, aparecía yo. Es bizarro, pero lo tomo como un laburo. Y en la época fuerte del Fan, lloré en velorios. ¿Viste que hay familias que son poquitos y por ahí no querían mucho a la persona? Y me han contratado para que vaya y llore al lado del cajón", explicó.

Mariano-de-la-Canal-Wanda-Nara.jpg De La Canal saltó a la fama por ser "El fan de Wanda Nara".

También dio detalles sobre sus servicios: "Yo tenía tres opciones: el básico, el médium y el prémium, que era el más caro pero con el que lloraba, te daba vuelta el cajón, llamaba a la ambulancia, echábamos al familiar que no querías".

Por lo pronto, lejos de Wanda, Mariano espera su confirmación como participante de la segunda temporada de El hotel de los famosos, el reality que regresará a la pantalla de eltrece en enero de 2023.