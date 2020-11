Maradona a Karina: "Todavía no me olvido de tu voz"

Según contó, para ella Diego nunca supo de la existencia de esa tarjeta y un tercero malintencionado se la mandó a propósito. Años más tarde hicieron correr el rumor de que algo había pasado entre ella y Maradona.

Dando indicios pero sin nombrarla hizo referencia a que quien ella piensa que fue es nada más y nada menos que Giannina Maradona, también ex pareja del Kun Agüero.

"Maradona fue muy correcto, bailaba, re buena onda. Nunca me tiró onda ni nada", dijo sobre aquella noche en la que ella brindó un show para él y su familia.

"Claudia llamó a mi oficina y me contrató porque querían hacer una fiesta para Diego, que volvía de Dubai. Yo no sabía ni que estaba en pareja con Verónica Ojeda. "No le quise cobrar porque lo sentí como un regalo para mí, no para él", contó Karina.

Sobre su separación del Kun Agüero, aseguró: "Nadie sabe por qué me separé de él". Aunque en una entrevista anterior con Catalina Dlugi había revelado: "Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise".