Los impactantes shows de Lady Gaga y Jennifer Lopez en la asunción de Joe Biden

Watch Lady Gaga Perform The National Anthem At Biden’s Inauguration | TODAY

Gaga, fue una de las famosas que apareció en la campaña electoral con Biden durante las elecciones de 2020 y trabajó con el entonces vicepresidente en su campaña "It's on Us" para combatir la agresión sexual en los campus.

Jennifer López no se quedó atrás y vestida de blanco de pies a cabeza en un conjunto de Chanel, interpretó "This Land Is Your Land" con "American The Beautiful". JLO además se robó todas las miradas cuando pronunció unas palabras en español para apelar a la unidad y la integración. «Libertad y justicia para todos dijo Jennifer emocionada.

La diva del Bornx también fue de las figuras que mostró firmemente su respaldó a Biden y participó en una charla virtual con el presidente electo durante la campaña.

La ceremonia conto además con una lectura de una poesía de Amanda Gorman, quien fue nombrada la primer poetisa Nacional Juvenil Laureada en los Estados Unidos en 2017.