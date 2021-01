¡Se la bancó! Flavia Palmiero mostró su panza sin photoshop y causó sensación: "Esta para... la veterana"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJuDNnfJ9da%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Flavia A Palmiero (@flapalmiero)

"Me dicen cosas peores, horribles, los haters siempre dicen cosas. A veces las mujeres me miran y unas me dicen ‘ay, estás recontra operada’, y otros me dicen ‘uh estas echa bolsa’ ¡Pónganse de acuerdo! pero son muchos más los que me dicen cosas lindas”, aclaraba la actriz entrevistada por Catalina Dlugiz.

"De operaciones, solo me operé las lolas, y en la cara no tengo nada, solo me cuido, me hago tratamientos, hago una vida saludable y mantengo mi imagen lo mejor posible porque es mi profesión”, explicaba Flavia.

Orgullosa de su cuerpazo, Flavia publicó una nueva imagen donde se la ve luciendo una bikini animal print súper sexy. La postal inmediatamente causo furor y fue muy comentada por mujeres que felicitaron a la rubia por posar sin tapujos ni retoques.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ31o--JpCm%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Flavia A Palmiero (@flapalmiero)

"Siempre hermosa Flavia", "La verdad te aplaudo por tus creaciones y por ser como sos", "Cada día más linda como haces", Siempre tan bella y delicada,fueron algunos de los mensajes que dejaron sus followers.

Flavia está preparándose para participar de Masterchef Celebrity 2 junto a Carmen Barbieri y otras figuras.