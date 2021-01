https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKJ-oldJcGs%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Flavia A Palmiero (@flapalmiero)

"A veces las mujeres me miran y unas me dicen ‘ay, estás recontra operada’, y otros me dicen ‘uh estas echa bolsa’ ¡Pónganse de acuerdo! pero son muchos más los que me dicen cosas lindas”, aclaraba la actriz entrevistada por Catalina Dlugiz.

A pesar de esto Flavia se muestra orgullosa de su cuerpazo. Hace algunos días, a actriz publicó una foto donde se la ve luciendo una bikini animal print súper sexy. La postal inmediatamente causo furor y fue muy comentada por mujeres que felicitaron a la rubia por posar sin tapujos ni retoques.

"Siempre hermosa Flavia", "La verdad te aplaudo por tus creaciones y por ser como sos", "Cada día más linda como haces", Siempre tan bella y delicada, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus followers.

Ahora Flavia volvió a optar por el animal print con un diseño que se llevó todos los elogios. Con una bikini con estampado de cebra, la diosa volvió a estallar las redes con su figura y los fans se lo hicieron notar.

La imagen recibió comentarios como "La mejor MILF", "Vieja rica", "Una bomba", entre otros elogios.

Flavia está preparándose para participar de Masterchef Celebrity 2 junto a Carmen Barbieri y otras figuras.