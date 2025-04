lizy lam.jpg Lizy Tagliani lloró en LAM y Marcela Tauro fue letal.

Mientras daba su testimonio, Lizy Tagliani cortó la llamada abruptamente y luego fue su marido quien se comunico con la producción para explicar lo sucedido. "Nos escribió el marido de Lizy, yo pensé que se había cortado, pero no, Lizy se descompuso", informó Ángel de Brito tras recibir la noticia. “Ahora está bien, no le pasó nada, se le bajó un poco la presión. Estaba triste, por eso cortó”, explicó minutos despúes.

Salió a la luz la conversación de Lizy Tagliani con las mamás del jardín de su hijo

Fue la misma Lizy Tagliani la que dio detalles de lo sucedido. “Llamé a la directora del colegio, escribí en el chat de mamis, me puse a disposición y le dije ‘lo que quieran y necesiten, si es necesario que me vaya y que saque al chico de la escuela hasta que se solucione, lo hago’", confesó Lizy en comunicación telefónica.

"Me puse a disposición porque yo sé lo que debe significar tener miedo. Las madres me contestaron todas ‘nosotras te aguantamos, te bancamos y estamos, lo que más nos importa es que los niños vivan un clima lejos de toda esta información’”, agregó Lizy Tagliani sobre la reacción de las "mamis".

"Están cuidando a mi hijo, lo están llenando de amor, amor que ahora me estoy privando por estar hablando con ustedes, y no por ustedes, por este quilombo", cerró emocionada.

Lizy Tagliani le contestó a Viviana Canosa: "No soy una pedófila"

Tras un primer descargo en La Peña de Morfi, Lizy Tagliani habló en su programa de radio y se defendió más firme que nunca de las escandalosas acusaciones de Viviana Canosa.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", arrancó Lizy Tagliani luego de que Vviana Canosa la relacionara con la causa de Marcelo Corazza.

canosa lizy marcelo corazza.jpg

"Sólo les digo a la gente que confía en mí, sabe que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas por 30 años", agregó.

"Jamás estuve en una red de pedofilia", remarcó. "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar", cerró firme.