Letales audios de Carmen Barbieri criticando a Morena Rial: "Pensé que tenía lengua pero no"

"El rating nuestro con ella no se levantó y no la llamamos para levantar el rating, la llamamos para tener la nota que muchos estaban buscando", agregó sobre los comentarios de Morena Rial. "Fui muy correcta, le podría haber preguntado muchas cosas más. Sin embargo me cuidé, la cuidé, pero andá hacérselo entender. No me interesa tampoco", finalizó.

Carmen Barbieri bajó a Morena Rial de su programa

A pesar de la oferta, el martes por la mañana Carmen Barbieri arrancó su programa anunciando la ausencia de Morena Rial. "Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir pero esta mañana, le pedí a mi productora y le pedí que no viniera", reveló sincera.

carmen morena.jpg

"Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros", cerró contundente.

Lejos de dejarlo pasar, Morena Rial usó sus redes sociales para publicar su propio descargo y apuntó con todo contra Carmen Barbieri y su producción.

Morena Rial indignada con Carmen Barbieri

“Voy aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento”, explicó Morena en una story de Instagram, respecto a su deseo de ser parte de los medios que la vieron crecer.

“Estoy intentando cambiar y que creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo”, agregó la hija de Jorge Rial.

“Pero en la cara no me dijeron nada, porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana. Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, QUE L0 DEMUESTRE”, cerró