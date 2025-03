¡Letal! Yanina Latorre a Jorge Rial: "Grave que te paguen para meterte con el gobierno"

En su primer programa de Salvese quien Pueda, Yanina Latorre le respondió a Jorge Rial. "Hay 10 periodistas que cobran sobre suelto y luego aparecen viajes al exterior que pagan los representantes (...) te vas de viaje con tu marido gracias a la preventa de un importantísimo representante”, lanzaba el conductor en su radio.

yanina rial ensobrado.jpg Yanina Latorre a Jorge Rial: "Grave que te paguen para meterte con el gobierno".

Yanina Latorre levantó el guante y defendió a su marido como nunca antes. "Métete conmigo Rial, decime que soy ensobrada. Mi marido hizo un carrerón y ganó mucha guita. No agarra sobres... Yo me saco mi pasaje en avión en primera y me lo pago de mi bolsillo porque me va bien", dijo contundente.