¡Letal! Barbie Vélez subió foto y le dijeron lo impensado: "Igual a Laurita Fernández"

"En un momento creí que era Laurita Fernández. Estas igual", escribió su seguidora mencionando a quien fuera la supuesta tercera en discordia entre Barbie Vélez y Fede Bal.

Días antes, Vélez se sumó al desafío del momento "verdadero-falso" y sorprendió con sus declaraciones.

La actriz contestó preguntas de sus fans y si bien habló de muchos temas hubo uno en particular que llamó la atención de los seguidores: su posible embarazo.

Sorprendida por la cantidad de mensajes referidos al tema, Barbie se grabó y fue contundente. “La voy a contestar porque me lo están re preguntando. No, no estoy embarazada y no está ni en los planes cercanos”, comenzó diciendo. “Me encantaría tener hijos, no sé cuándo, pero por ahora no”, cerró Barbie dejando la puerta abierta para su futuro con Lucas Rodríguez.