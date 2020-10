Letal advertencia de Patricio Giménez a Romina Pereiro: "¿Viste lo que les paso a Loly y Marianela?"

Patricio volvió a chicanear a Jorge: "¿Jorgito, qué hacemos? Lo que me parece a mí es que le pediste a tu mujer que te salga a defender. Más maricón, imposible. ¿Querés que empiece a publicar todo lo que manda la gente? Porque me mandan mucha data. Hago copiar y pegar y no me gasto en nada".

Jorge Rial, por su parte, realizó un descargo en Intrusos donde trató de cobarde y vago a Patricio e incluso lo invitó a tener un encuentro cara a cara a lo que el cantante accedió con otro picante video. "No tengo problemas de cagarte la cara a trompadas", dice Patricio en su descargo.