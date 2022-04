Le preguntaron si sentía culpa y la China Suárez redobló: "¡No soy Rosa de Berazategui, soy...!"

El mensaje de La China Suárez a Mauro Icardi: Apenas lo recibió le mandó la captura a Wanda

Como si fuera poco, Rodrigo Lussich reveló que la China Suárez no puede usar su teléfono para comunicarse con Mauro Icardi por lo que tuvo un cómplice para hacerlo.

"La China no puede escribirle a Mauro Icardi porque está bloqueada, pero utilizó a un cómplice", amplió Rodrigo Lussich. "Mancha Latorre, es el mejor amigo de la China, es quien ejecuta el mensaje" agregó Paula Varela.

A la China Suárez no le importa nada

Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido cuando salió a la luz su affaire con Mauro Icardi, la China Suárez no solo volvió a buscar al futbolista sino que en Socios revelaron la altanera actitud que tuvo cuando le preguntaron por todos los problemas que se generaron tras lo sucedido.

"Hace un rato Karina se preguntaba algo y me vino a la mente una frase que me vino me bajó a la memoria, tremenda", manifestó Mariana Brey.

"El año pasado, le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo. La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona norte". Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta", cerró impactada con la respuesta que dio la ex de Vicuña.