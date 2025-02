Lauty Gram prendió fuego a la China Suárez: "Fue casual... ella hizo un escándalo".

Sin pelos en la lengua Lauti aseguró que se trató de una relación abierta y habló del escandaloso final. "Se terminó porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante... Se enteró de eso la China e hizo un escándalo", agregó.

Se supo qué se hizo la China Suárez en su cara: "Hay que mover todo"

La China Suárez revolucionó las redes sociales con un nuevo video en tik-tok. Dueña de una belleza apabullante, la China se animó a hablar sin filtros sobre sus secretos de belleza y retoques estéticos sorprendiendo con sus revelaciones.

" Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca”. “Es que soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto”, dijo la China Suárez mientras hacía gestos con su rostro. “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”, admitió.

china suarez retoques.jpg

Además, la China Suárez desmintió las versiones sobre sus retoques en los labios y hasta contó su secreto. “No, no me puse nada. Tengo lo mismo desde chiquita”. “Depende también de cómo te maquilles, ¿eh?", sumó.

Escándalo en el cumpleaños de Magnolia Vicuña

Tras su viaje por Milán y Turquía, la China Suárez regresó a la Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña y como siempre salieron todas las intimidades del festejo a la luz.

La cuenta de instagram @lomaspopucom publicó en sus historias todo lo sucedido en la fiesta que termino con Benjamín Vicuña retirándose indignado mientras la China Suárez y Mauro Icardi se mostraban más enamorados que nunca.

china suarez magnolia cumpleaños.avif

"Terminan de cantar el cumpleaños a Magnolia e Icardi al toque pone música y puso la de 'te imaginabas tú y yo en París'. La China en el momento fue corriendo a abrazar y besar a Icardi", reveló uno de los invitados a la celebración.

"Vicuña miro mal a la China, se levantó y se fue... La China Suárez y Mauro Icardi novios adolescentes", siguió el mensaje donde el invitado contó la distancia permanente entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña.

vicuña china icardi festejo.webp

Qué le regaló la China Suárez a Magnolia Vicuña por su cumpleaños

Tras su viaje por Italia y Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suárez volvió al país en avión privado llegando justo para el festejo de Magnolia Vicuña.

Como siempre, fue la misma China Suárez quien subió todas las fotos y stories mostrando los detalles de su celebración y causó sensación con el regalo que le dio a su hija.

Además de sorprenderla con decoración de Hello Kitty, la China Suaréz le obsequió a Magnolia un huevo inteligente, que tras varios intentos, la pequeña logró romper revelando un pájaro de peluche en su interior.