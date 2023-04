Las tremendas fotos de Rocío Guirao Díaz en calzas blancas

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Todo cambió y mejoró!": Ximena Capristo hizo el antes y despues en bikini y las fotos son impactantes

"Esta semana mi maestra de Yoga Mimi, escribió algo que resonó fuerte en mi, y representa de alguna manera lo que el Yoga me hace sentir… 'No pospongas tu paz, busca lo que sea que te brinde esa sensación de tranquilidad y calma y haz lo que sea necesario para lograrlo. Sabe que la paz está dentro tuyo , al igual que la capacidad de no permitir que nada ni nadie la perturbe. No hay mayor sentimiento que estar en paz consigo mismo y dentro de tu vida'", expresó en su instagram Rocío Guirao Díaz.

"¿Se puede ser más bella?", "Ella Diosa siempre", "Me vuelve loco", fueron algunos de los comentarios que recibió Rocío Guirao Díaz por parte de sus seguidores.