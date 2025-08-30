wanda nara bikini mexico Las fotos virales de Wanda Nara en microbikini colaless en el caribe mexicano.

Wanda se la jugó con una microbikini de corpiño sirena y bombacha colaless color chocolate y sorprendió con la postal que eligió para presumirla.

Wanda Nara se la jugó y habló del ex socio de Elías Piccirillo: ¿su novio?

El lunes por la noche en SQP revelaron que Wanda Nara le habría dado una nueva oportunidad al amor y estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio.

Durante el fin de semana, Wanda Nara incluso subió stories en su cuenta de Instagram comiendo un asado en la mansión de Migueles y hasta publicó fotos de joyas que le habría regalado.

Ahora, Wanda Nara rompió el silencio y negó las versiones que dieron en SQP. "No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces", dijo la rubia sobre el historial de Martín Migueles.

wanda nara denuncias novio

"No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón", agregó Wanda Nara quien se está preparando para volver a la pantalla de Telefé.

Escandalosas versiones sobre el nuevo "novio" de Wanda Nara

Según explicaron en un principio, Martín Migueles no solo es socio de Piccirillo, sino que está viviendo en una de sus mansiones y hasta le lleva comida a la cárcel. "Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", explicó Majo Martino.

Ahora, Yanina Latorre reveló más información sobre el nuevo hombre en la vida de Wanda Nara. “Migueles tuvo muchas mujeres. Con la primera tuvo una hija grande que es la primera que tuvo y que reconoció y ve, pero con una más reciente tuvo un niño en 2020. Él nunca conoció al niño, León, y (…) le da 700 mil pesos cada vez que se acuerda y puede”.

“Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de su casa a la madre de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta”, agregóYanina.

Filtran video que confirma si echarán a Wanda Nara de Masterchef Celebrity

Wanda Nara sigue siendo noticia de todos los portales, ahora con fuertes rumores sobre su futuro en Telefé como conductora de Masterchef Celebrity.

En los últimos días, comenzaron a circular rumores que debido a los últimos escándalos de Wanda Nara, las autoridades del canal estarían considerando reemplazarla en Masterchef.

Según trascendió, Iván de Pineda sería uno de los candidatos para ser el nuevo conductor aunque un video viral terminó con todas las especulaciones.

wanda nara video masterchef

Fue Laura Ubfal quien publicó la grabación donde se ve a Wanda Nara junto a su peluquero Kenny Palacios recorriendo el estudio donde se grabará el reality de cocina, confirmando así la conducción de la rubia.