¿Por culpa de Wanda? La drástica decisión de Evangelina Anderson que cambiará su futuro.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

Evangelina Anderson marca tendencia

Integrante oficial del jurado de Los 8 Escalones, Evangelina Anderson está aprovechando cada uno de sus programas para marcar tendencia y presumir su belleza al máximo.

EVANGELINA ANDERSON TRANSPARENCIAS

Así lo hizo días atrás, donde eligió un atuendo que provocó todo un terremoto entre sus seguidores. Evangelina arrasó marcando su figura con un vestido lencero con audaces recortes de transparencias que se robó todos los elogios.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

evangelina anderson taparrabos floral

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.