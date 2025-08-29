Inicio Farándula Jesica Cirio
Jesica Cirio volvió a las redes para presumir su figura y se hizo viral

Tras mesesde silencio en sus redes sociales, Jesica Cirio volvió a publicar y enloqueció a sus seguidores con sus posteos.

Por UNO
Tras la noticia de que Wanda Nara estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, reapareció Jesica Cirio y habló con las cámaras de Intrusos y ahora volvió a sus redes sociales.

Tras meses de silencio en su cuenta de Instagram, el viernes por la mañana Jesica Cirio sorprendió a sus seguidores con una serie de posteos.

jesica cirio redes
Jesica Cirio volvió a las redes, presumió su figura y se mostró feliz: "Buen...".

Jesica Cirio arrancó deseándoles Buen Día a sus fans para luego grabar un explosivo video desde el gimnasio presumiendo su tonificadísima figura en un conjunto de calzas ultra XS.

jesica cirio gimnasio
Jesica Cirio volvió a las redes, presumió su figura y se mostró feliz: "Buen...".

Días antes, Jesica Cirio dio una nota en Intrusos donde además de referirse a su relación con Elías Piccirillo, habló de su trabajo luego de haberse alejado de los medios de comunicación.

¿De qué está viviendo Jesica Cirio?

Lejos de la televisión, Jesica Cirio reveló que está trabajando en el exterior. “Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida".

"Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, dijo.

Además, Jesica Cirio explicó cómo está su vínculo con Martín Insaurralde. "Es el papá de mi nena, cóno no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá", dijo sin ampliar el tema.

Jesica Cirio reveló si está vendiendo ropa usada en una feria del conurbano

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales. Según revelaron en Puro Show, la tophabría tomado una drástica decisión con las posesiones del polémico empresario.

“Le saqueó el vestidor, como tiene toda ropa importada, de muy buena calidad, le llevó a una persona que vende ropa importada en Palermo, que se llama Sandra, y le llevó la ropa de Piccirillo”, explicó Fernanda Iglesias.

“Así que a lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caes en lo de Sandra, te llevás la ropa de Piccirillo”, agregó en tanto que aclaró que no se debe a falta de dinero. "No es por sus deudas porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.

jesica cirio mansion piccirillo.jpg

Tras los rumores, en Mujeres Argentinas llamaron por teléfono a Jesica Cirio y le preguntaron si vende ropa en una feria. "No sé ni dónde dijeron eso”, le contestó la modelo a Belén Ludueña sin querer dar más detalles del tema.

