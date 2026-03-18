Las fotos prohibidas de Luana de Gran Hermano en Brasil

luana fernandewz bikini Luana de Gran Hermano con las bikinis más sexys en Brasil.

Allí, la top comparte postales de su lifestyle donde no faltan posados en trajes de baño desde sus viajes por el mundo. Sin tapujos, Luana Fernández es toda una experta al llevar los modelos más osados y pequeños como las microbikinis que lució durante su paso por Brasil.

Luana y Zunino a los besos

Desde el primer día, Luana Fernández expresó su interés por los hombres de la casa e incluso rompió con su novio frente a las cámaras anticipando una posible relación con Zunino.

Si bien el joven días atrás aseguró que tendría un vínculo de amistad y se alejaría de Luana Fernández. "Quedamos como amigos porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden. Jamás estaría en el medio de una relación por lo tanto le dije que todo bien pero que seamos amigos. Ella es re piola, buena onda pero vamos a hacer amigos y nada más", expresaba Zunino en el streaming de Gran Hermano.

luana video Luana Fernández y Zunino a los besos.

A pesar de esto, en las últimas horas se viralizó un video que muestra a Luana y Zunino besándose en el cuarto de los hombres. En las imágenes se pude ver como la joven se acerca, le desea buenas noches y luego lo besa durante varios segundos atenta y consiciente de las cámaras que captaron todos los detalles.