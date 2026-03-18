A pesar de la presencia de figuras como Andrea del Boca, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, entre otros, Luana Fernández se está convirtiendo en una de las protagonistas de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
Las fotos prohibidas de Luana de Gran Hermano en Brasil
Explosión en las redes sociales por las imágenes de Luana Fernández al rojo vivo. Todos los detalles
Luana Fernández fue la primera particpante en recibir un "DAR", derecho a réplica, al tener un cruce en vivo con su ahora ex novio Lucas Izzi, quien la acusó de infiel y mentirosa, entre otras cosas. Además, la top está causando sensación con el romance que está viviendo con Zunino, uno de los integrantes más jóvenes de la casa de Gran Hermano 2026.
A pesar del reconocimiento público que está teniendo desde su ingreso a GH, Luana Fernández es furor en las redes sociales donde tiene más de 420 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
Allí, la top comparte postales de su lifestyle donde no faltan posados en trajes de baño desde sus viajes por el mundo. Sin tapujos, Luana Fernández es toda una experta al llevar los modelos más osados y pequeños como las microbikinis que lució durante su paso por Brasil.
Luana y Zunino a los besos
Desde el primer día, Luana Fernández expresó su interés por los hombres de la casa e incluso rompió con su novio frente a las cámaras anticipando una posible relación con Zunino.
Si bien el joven días atrás aseguró que tendría un vínculo de amistad y se alejaría de Luana Fernández. "Quedamos como amigos porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden. Jamás estaría en el medio de una relación por lo tanto le dije que todo bien pero que seamos amigos. Ella es re piola, buena onda pero vamos a hacer amigos y nada más", expresaba Zunino en el streaming de Gran Hermano.
A pesar de esto, en las últimas horas se viralizó un video que muestra a Luana y Zunino besándose en el cuarto de los hombres. En las imágenes se pude ver como la joven se acerca, le desea buenas noches y luego lo besa durante varios segundos atenta y consiciente de las cámaras que captaron todos los detalles.