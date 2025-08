Las explosivas fotos de Lola Latorre en microbikini blanca desde las playas de Cerdeña

LOLA LATORRE BIKINI CERDEÑA Las explosivas fotos de Lola Latorre en microbikini blanca en las playas de Cerdeña.

Siguiendo los pasos de la China Suárez en Turquía, Lola Latorre destacó su figura con una atrevida bikini colaless blanca de escote halter, y se robó todos los elogios.

lola latorre bikini blanca Las explosivas fotos de Lola Latorre en microbikini blanca en las playas de Cerdeña.

El mensaje de apoyo de Lola Latorre a Yanina Latorre tras los rumores de infidelidad

Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Fernanda Iglesias revelara una supuesta nueva infidelidad de Diego Latorre publicando chats privados en sus redes sociales y hasta los llamados que recibió del ex futbolista.

Tras un descargo feroz en Sálvese Quien Pueda donde liquidó a Fernanda Iglesias tratándolade resentida, mediocre y mala compañera, Yanina Latorre habló del apoyo que recibió de sus hijos Dieguito y Lola Latorre.

En LAM, Yanina Latorre se mostró emocionada y leyó los mensajes que le mandaron sus hijos tras la feroz defensa que hizo de su familia. "Cuando terminó el programa un chico de 22 años, que tiene otro tipo de vida, que no es televisivo, que no es mediático, me pone: 'te amo, ma. Sos lo máximo. De verdad, sos lo mejor que pasó en la vida'", leyó Yanina.

"'Vos no hiciste nada malo, ma. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo'. Y cuando terminé me pone: 'te amo, la rompiste'. Y yo me quedo con mis hijos porque yo doy la vida por ellos", siguió la conductora sobre el mensaje que le mandó Lola Latorre.

Lola Latorre escrachada por Morena Rial

Morena Rial sigue lanzando bombazos contra Yanina Latorre y su familia metiéndose incluso con Diego Latorre y su hija Lola Latorre como lo hizo en su último posteo.

Una vez más, Morena Rial fue contra la hija mayor de Yanina Latorre, esta vez acusándola de manejar bajo efectos del alcohol. "Yanina no hablas de la borracha de tu hija que le secuestraron el auto en un control policial", arrancó la hija de Jorge Rial.

"Mira si en ese estado provocaba un accidente y alguien fallecía. Escupis mucho al cielo y en algún momento te cae. Besis", agregó Morena Rial picantísima.

Como si no fuera suficiente, Morena Rial publicó una imagen de Lola Latorre en el momento en el que habría sido detenida por el control de tránsito.