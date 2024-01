lali esposito transparencias aleopardadas 2.jpg Lali refutó fake news. Lali Espósito contraataca: "La bala por la bala no me toca".

El fin de semana, la artista de 32 años volvió a quedar en el ojo de la tormenta cuando el mandatario la metió en el medio de una discusión con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien dijo que estaba pensando en lanzar una moneda provincial para afrontar el déficit.

Ante esto, Milei dijo: "Si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro", haciendo referencia a un contrato que Lali había firmado cuando participó del Festival de la Chaya.

Pero el mecanismo para operar contra la estrella pop no termina ahí, ya que el mandatario, en reiteradas oportunidades, dio "Me Gusta" y compartió fake news contra la estrella pop. Fue por este motivo, que Lali Espósito publicó en su cuenta de X una foto de ella haciendo fuck you con la leyenda "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”.

En este marco, ella participó este lunes de Paraíso Fiscal de Olga y habló sobre cómo afronta el hostigamiento en las redes sociales, y afirmó: "A mi, la bala por bala a mí realmente no me toca. Por algún motivo, creo que por una posición de vida mía, no me permito que esas balas me toquen. Otras balas sí me tocan, pero esa no".

Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ♥ pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

"Decir cualquier cosa, la utilización de una persona para otro objetivo, eso son todas balas que intento no entrar. Esas no tienen que ver con mi persona y mi construcción real. Tiene que ver solamente con lo que el público quiere ver", reflexionó.

Y agregó: "Después si hay balas que me entran. Como cuando una mujer empieza a hablar de libertad y ya la tildan de puta. Parece una cosa antigua, pero esto sigue pasando todo el tiempo".