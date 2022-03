La tremenda respuesta de Nico Occhiato a Flor Vigna por las declaraciones sobre su vida sexual

FLOR VIGNA FULMINÓ A NICO OCCHIATO: "EN VEZ DE GARCH@R MIRABA VIDEITOS CHINOS"

Como si fuera poco, En Socios del Espectáculo analizaron los nuevos dichos de Flor Vigna elogiando a Luciano Castro por ayudarla a disfrutar del sexo como nunca lo había hecho y sacaron a la luz letales declaraciones de la top sobre su ex Nico Occhiato.

"Nosotros éramos más hermanos que novios. Mirá, para que se den una idea: llegábamos a la noche a casa y en vez de garchar nos poníamos a ver videos chinos para sacar contenido. Nos iba bárbaro como socios y como gente de la tele porque conducíamos "Tenemos WiFi" pero la cama ni la tocábamos" recordó Flor Vigna en Perros de la Calle y dejó con la boca abierta a todos los presentes.

La respuesta de Nico Occhiato

"Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga?” No me afecta, para nada. Me pone contento que esté muy bien", dijo Nico Occhiato al ser consultado sobre los últimos dichos de Flor Vigna.

Lejos de quedarse callado, Nico Occhiato no pudo ocultar algo de molestia y lanzó una pequeña indirecta sobre su vida sexual.

"Estoy soltero, estoy tranquilo y elijo a veces no hacer tan públicas algunas cosas, prefiero guardármelas para mí”, dijo al notero de Socios del Espectáculo.

Días antes, Nico fue consultado acerca de la posibilidad de juntarse con su ex y Luciano Castro, a lo que el conductor respondió: "Tuvimos una relación re linda. La quiero mucho y me gusta que esté bien. Para eso no estoy porque estoy solo. Esa se las dejo a ellos, prefiero salir con mis amigos".