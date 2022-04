¡La siguieron! Melody Luz y Alex Caniggia encendidos en la suite: "Estás con una hembra ibérica, vamos a..."

Allí, Melody Luz y Alex Caniggia jugaron a picantes prendas que involucraron cerrarse los ojos y sentir el perfume del otro, entre otras cosas que subieron la temperatura en la habitación.

Como si fuera poco, en el programa de ayer mostraron cómo siguió todo cuando se fueron a dormir y voló todos por los aires.

Alex Caniggia y Melody Luz pasaron la noche juntos en la suite y se tiraron algunas indirectas

¿Qué paso entre Melody Luz y Alex Cannigia?

"Los jueguitos ya terminaron y ahora vamos por el juego mayor”, prometió la bailarina, antes de encontrarse con el mediático en la habitación.

“Me duele acá atrás en la cintura”, arrancó ella, mientras él la esperaba en la cama y él iba más allá mientras los dos estaban bajo las sábanas. “¿Te estás tocando? Te estás frotando”, lanzó ella, mientras él parecía entretenido.

“¿Te vas a tocar? Yo también igual”, lo siguió ella, más picante mientras él se definía como un “macho ibérico”. “Mirá, ‘macho ibérico’ que estás enfrente de una hembra ibérica. Vamos a ver si te la bancás”, lanzó la joven.

“Cuchara, cucharita, mimito, chirlo. Apretada, mano viene, mano va. Besos. Pasión y fuego”, confesó el hijo de Mariana Nannis sobre su noche de amor con Melody.

¿Quién es Melody Luz?

Melody Luz es una de los 16 participantes que compiten en El Hotel de los Famosos. La joven de 24 años no para de sorprender a los televidentes con sus ocurrencias y su desfachatez a la hora de enfrentar a las cámaras en el reality.

Melody es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando por un sueño en donde fue la compañera de Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes. Con apenas dos años empezó a bailar en una escuela de su barrio. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”, dijo tiempo atrás en diálogo con Infobae.

Ahora en el reality sorprende a más de uno por su sencillez y su extrema sensualidad. Es que no solo se muestra muy simpática y extrovertida sino que además tiene un juego de seducción con uno de los cocineros de El Hotel de los Famosos.

Los 16 famosos, quedan 15 tras la eliminación de Militta Bora, deberán permanecer encerrados en un hotel y en el que deberán convivir hasta que el juego se los permita. El ganador o la ganadora deberá permanecer adentro por un término de cuatro meses, que es lo que la producción espera que dure este ciclo, según se informó.