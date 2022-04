¡Dramático! Silvina Luna abandonó El Hotel de los Famosos para internarse

Preocupa el estado de salud de Silvina Luna en "El Hotel de los Famosos"

"Me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza y palpitaciones, entonces me fui para atrás, me tomaron la presión y la tenía muy alta. Me asusté y me puse nerviosa. La salud es lo primero, sino tengo salud no puedo hacer nada", decía Silvina.

Lo más probable también es que me haya deshidratado en el juego. Me pusieron el suero para hidratar y una pastilla para bajar la presión. Me asusté, tenía como taquicardia y mucho dolor de cabeza, ahí me tomaron pero no me bajaba y vinieron los médicos, me hicieron un electro. Me levanté y me había bajado, pero me volvió a subir", afirmó Silvina.

La desgarradora despedida de Silvina Luna

Luego de que la viera la médica del programa y analizaran el resultado de los estudios, desde la producción decidieron comunicarse con el clínico que atiende a Silvina Luna quien le recomendó abandonar el reality para internarse.

"No me quiero ir. Bueno, tengo que salir. Me dieron los niveles elevados y me voy a internar ahora, para que me nivelen, todo bien igual, no quiero llorar", confesó Silvina Luna, mientras todos sus compañeros la abrazaban y la consolaban por el difícil momento.

Luego el Chino llegó para despedirla, a lo que la artista le contó: "Ahora estoy mejor, hablé con los chicos y me levantaron un poco el ánimo, pero nada, es un poco normal esto en mi vida, cada tanto me sucede, no pensé que me iba a pasar tan pronto".

A pesar del imprevisto, Silvina Luna volverá a reincorporarse al reality en las próximas semanas.