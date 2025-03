La respuesta de Luciana Salazar cuando le preguntaron si recibe dólares a cambio de una noche de pasión

luciana salazar trabajo.avif

“El otro día estábamos comiendo con un montón de gente que vos conocés, famosa, no estaba Redrado. Y un abogado que estaba ahí dijo que te había pagado 5 mil dólares para… en Punta del Este”, insistió el conductor. "Me encantaría que me dijeras el nombre. Igual, ¿sabés la cantidad de gente que se adjudica haber estado conmigo?”, redobló picante.

Luciana Salazar confesó que Martín Redrado la hizo esconderse en un placard

Luciana habló en Puro Show y dio detalles impactantes de su relación con Martín Redrado y de las polémicas actitudes del empresario con Matilda.

"Cuando venía su hija a la casa hacía que nos escondiéramos con Matilda para que no nos viera. Un día hasta tuve que taparle la boca a mi propia hija para que no llorara y se dieran cuenta que estábamos ahí", reveló Luciana compungida con lo vivido con Redrado.

luciana salazar martin redrado.jpg

Además, Luciana Salazar habló con Angie Balbiani y explicó su situación económica. "Cuando se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio en efecto, pero no lo era. Lo que me dice Luli es, ‘me está quedando la última plata que tengo de ese acuerdo’. O sea, ella se está quedando sin los ahorros", explico la periodista.

Lejos de dejar pasar los comentarios de Luciana Salazar, Yanina Latorre recogió el guante una vez más, la liquidó y la mandó a trabajar.

Yanina Latorre sobre Luciana Salazar y Martín Redrado

“Yo no la hice percha, pero me parece que es indigno lo que hace. Pobre Redrado, el peor polvo de su vida. En la cama, caliente, uno puede prometer todo. Eso no lo hace padre. En un momento la ayudó, pero eso no lo hace responsable”, arrancó en un móvil de Puro Show.

“Si fuera un padre deudor no podría ni salir del país. No tiene que mantenerla de por vida. Redrado tiene dos pibes, ahora está casado… ¡Soltalo, ya está!”, remarcó Latorre.

“Yo no entiendo de qué vive po rque no trabaja ni tiene ningún talento. ¡Que nos enseñe a ahorrar! Si Susana, Suar o Tinelli vivieran de sus ahorros lo entiendo, ¿pero ella? .Es una mina que no tiene nada para contarnos y lo único de lo que habla todo el tiempo es de Redrado”, cerró Yanina, indignada.