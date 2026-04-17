La reacción de Paula Chaves tras ser acusada de burlarse del hijo de Ximena Capristo

ximena paula Ximena Capristo hundió a Paula Chaves.

Lejos de hacer referencia a los dichos de Ximena Capristo, Paula Chaves respondió con un picante video en sus redes. La top fue grabada por sus compañeros de OLGA mientras caminaba de forma altanera por la calle que acompañaron con una filosa frase. "Sabes que Harry se la re mandó cuando pasa Snape caminando así", escribieron haciendo referencia a una famosa escena de una de las películas de Harry Potter.

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Qué dijo Paula Chaves del hijo de Ximena Capristo y Gustavo Conti

Si bien Ximena Capristo no dio más detalles, Pepe Ochoa aseguró que la frase de Paula Chaves fue tan devastadora que Ximena incluso le pidió que se retirara de su casa.

“Lo que me dicen es que Paula le hizo una joda con la forma, de cómo Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Como Ximena estuvo cuatro años queriendo lograr embarazarse, me dicen que tuvo que ver con eso”, señaló.

"Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, explicó el panelista.