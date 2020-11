La picantísima foto de Cande Tinelli y Coti Sorokin: "Dos faloperos"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHo3akMn4WN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by ’ (@candelariatinelli)

Sin embargo, la nueva relación entre Coti y la hija de Marcelo Tinelli no solo generó gran repercusión en las redes, sino que no habría caído nada bien a Valeria Larrarte, ex esposa del músico y madre de sus cuatro hijos.