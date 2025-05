lgante juana wanda nara.avif La insólita respuesta de L-Gante cuándo le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara.

“Supuestamente me había dejado”, contó L-Gante. “Me cayó a mi casa, así de la nada... de repente mi mamá me dijo: 'mirá, que vino Wanda'", dijp sobre la inesperada aparición de Wanda Nara en el almuerzo familiar. "Todavía nos debemos una charla, así que no sé en qué estamos", cerró.

L-Gante prendió fuego a Wanda Nara en las redes, se arrepintió y lo borró: las pruebas

Días antes, tras la confirmación de la separación de Wanda Nara y L-Gante, salió a la luz el romance que la rubia estaría teniendo con con Agustín Bernasconi, cantante de MYA.

En medio de todos los rumores sobre el nuevo affaire de Wanda Nara, L-Gante sacudió las redes sociales con un inesperado reposteo, imposible de pasar desapercibido.

En su muro, L-Gante reposteó una noticia sobre Wanda Nara y su supuesto novio Agustín Bernasconi. Como era de esperarse, se viralizó en segundos.

l-gante separado.jpg

Si bien el cantante fue alertado de lo sucedido y borró su publicación, lo cierto es que la noticia llegó a los portales y estallaron los comentarios mientras Wanda Nara se muestra desde Brasil.

Morena Rial reveló que L-Gante engañó a Wanda Nara con Brenda Asnicar

Morena Rial volvió a meterse de lleno en la relación de Wanda Nara y L-Gante sacando a luz los escandalosos motivos de su separación.

A través de su nueva cuenta de Instagram, Morena Rial respondió preguntas de sus seguidores y lanzó el bombazo. "Conta chisme de L-Gante", escribieron.

“Está de novio con Brenda Asnicar”. “Esta relación es anterior a Wanda. Para que se entienda, jugaba a dos puntas”, escribió Morena Rial contundente.

lgante brenda asnicar.avif

Para que no queden dudas, otra follower le preguntó si se trataba de Brenda Asnicar la ex de Carlos Tévez. "Esa misma", contestó generando un terremoto de reacciones.