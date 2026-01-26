En medio del revuelo por la detención de la mejor amiga de Morena Rial, Jorge Rial rompió el silencio y dio detalles del vínculo de la joven con su hija.
La información que podría cambiar el futuro de Morena Rial
Salió a la luz un dato revelador que podría favorecer a Morena Rial y su pedido de prisión domiciliaria. Los detalles
Si bien está alejado de Morena Rial desde hace meses, Jorge Rial habló con los periodistas confirmando que es el garante de la casa donde Morena cumpliría su prisión domiciliaria.
“Yo estoy costeando los costos de la casa, la estoy alquilando hace cuatro meses y tuve que hacer todas las reformas que la Justicia pidió”, dijo Rial al periodista Alejandro Castelo.
Además, el conductor aclaró el vínculo de la joven arrestada con Morena Rial. "Ella es solo la garante... Lo manejan todos los abogados, en esta (Morena) no tiene nada que ver”, aseguró.
Así luce Morena Rial hoy
Tras su ingreso en el mes de octubre, Morena Rial sigue detenida en el penal de Magdalena, donde trascendió, que ocupa una celda aislada de otras reclusas.
Luego de que se confirmara que la justicia le negó el pedido de prisión domiciliaria, Morena Rial pasó las fiestas tras las rejas, alejada de sus hijos y familia.
A pesar de esto, la joven sigue en contacto permanente con su amigo y ex abogado Alejandro Cipolla quien estalló las redes sociales al compartir una captura de la video llamada que tuvo con Morena Rial hablando desde la cárcel. En la imagen se uede ver a la joven con aspecto muy cambiado, sin pestañas postizas, maquillaje y pelo al natura.
Morena Rial con ansiedad en el penal de Magdalena
En LAM, dieron detalles de cómo está transitando Morena Rial su presente mientras sigue pidiendo por la prisión domiciliaria.
"Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron sobre el nuevo régimen de Morena Rial en la cárcel.
Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.