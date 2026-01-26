La información que podría cambiar el futuro de Morena Rial

Además, el conductor aclaró el vínculo de la joven arrestada con Morena Rial. "Ella es solo la garante... Lo manejan todos los abogados, en esta (Morena) no tiene nada que ver”, aseguró.

Así luce Morena Rial hoy

Tras su ingreso en el mes de octubre, Morena Rial sigue detenida en el penal de Magdalena, donde trascendió, que ocupa una celda aislada de otras reclusas.

Luego de que se confirmara que la justicia le negó el pedido de prisión domiciliaria, Morena Rial pasó las fiestas tras las rejas, alejada de sus hijos y familia.

morena rial foto carcel La foto de Morena Rial tras las rejas.

A pesar de esto, la joven sigue en contacto permanente con su amigo y ex abogado Alejandro Cipolla quien estalló las redes sociales al compartir una captura de la video llamada que tuvo con Morena Rial hablando desde la cárcel. En la imagen se uede ver a la joven con aspecto muy cambiado, sin pestañas postizas, maquillaje y pelo al natura.

Morena Rial con ansiedad en el penal de Magdalena

En LAM, dieron detalles de cómo está transitando Morena Rial su presente mientras sigue pidiendo por la prisión domiciliaria.

"Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron sobre el nuevo régimen de Morena Rial en la cárcel.

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.