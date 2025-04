La impactante respuesta de Georgina Barbarossa a Canosa tras hablar de su marido asesinado

"Sabe que es mi talón de Aquiles, es mi marido que yo amaba. Por más de que me peleaba con él lo amaba, fue el amor de mi vida. Es lo mimo que se meta con los hijos de alguien. Lo amaré toda mi vida, lo he defendido siempre", siguió Georgina. "No sé porque hace esto Viviana. Ni quiero hablar de esta señora. Puede ser que sea por rating, pero no sé que le pasa. Quiere atacar a todo el mundo", sostuvo y agregó: "Me parece cruel, creo que todo en la vida es un boomerang".

Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani y Costa: "Habría videos en boliches con menores, droga y alcohol"

Viviana Canosa volvió más recargada que nunca contra Lizy Tagliani revelando información impactante, vinculada con la causa de Marcelo Corazza, investigado por presunta corrupción de menores.

Durante un monólogo impactante, Viviana Canosa habló de encuentros con menores en boliches, droga y alcohol apuntando contra Lizy Tagliani y también Costa con revelaciones escandalosas sobre su conducta.

“Habría un video en esos boliches con menores con alcohol y drogas”, dijo Viviana Canosa. “Quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo tengo pruebas, videos, papeles. Y voy a ir a Comodoro Py el miércoles”, aseguró firme sobre la impactante información que dio durante su programa.

Además, habló del polémico e inesperado despido de Costa de la obra "Legalmente Rubia". "Me dijeron que llegabas muy alcoholizada, que te olvidabas la letra por el chupi y tengo testimonios de todos. Como si fuese poco entrabas a un camarin y acosabas a un bailarin, que por lo menos era mayor de edad”, dijo Viviana Canosa contra Costa.

Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de ladrona

Días antes,Viviana Canosa estalló como nunca antes contra Lizy Tagliani, su ex peluquera y mejor amiga acusándola de robarle dinero y traicionarla con sus amigos.

En su programa, Viviana Canosa junto a Lucas Bertero recordaron los años en que trabajaron juntos con Lizy Tagliani como peluquera y amiga de Viviana, pasando todos los días dentro de su casa.

"Una mañana entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando dinero de mi cartera, tironeándola que fue el día que yo le dije "Te pido por favor andate de mi casa y nunca voy a entender porqué me estás robando".

"Además las bebidas iban bajando, iba desapareciendo comida del freezer, pasaban cosas raras", agregó sobre los sospechosos comportamientos de Lizy Tagliani.