cande tinelli bikini xs.avif La impactante confesión de Candelaria Tinelli sobre sus cirugías estéticas.

Al ser consultada por su operación de nariz, Cande Tinelli redobló la apuesta y publicó una imagen de Michael Jackson explicando luego su situación. "La vida es corta y me aburre ser siempre igual. Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo ni un segundo", afirmó.

Desde José Ignacio, Cande Tinelli estrenó bikini redcore XS y marcó tendencia

Cande Tinelli se sumó a la lista de celebrities que causan furor con sus posados en trajes de baño, ahora desde José Ignacio, Punta del Este.

A horas del gran estreno de Los Tinelli, el reality que protagonizó junto a su familia para Amazon Prime, Cande Tinelli marcó tendencia.

Como toda una influencer, Cande Tinelli compartió un album de fotos mostrando sus últimos días en José Ignacio y no faltaron las selfies en bikinis.

cande tinelli bikini redcore.jpg

Para su tarde de pileta, Cande Tinelli se sumó a las bikinis ultra XS de bombacha taparrabos eligiendo un modelo en clave redcore.

Cande Tinelli diosa en Mendoza

Cande Tinelli viajó a Mendoza para acompañar a su marido Coti Sorokin en su show y celebrar su primer aniversario de casados.

Desde Mendoza, Cande Tinelli compartió postales de sus paseos por viñedos, tardes de pileta y posados explosivos como su imagen en enteriza.

cande tinelli enteriza mendoza.jpg

Cande Tinelli prendió fuego Mendoza luciendo una enteriza ultra cavada colaless en clave ceñida color negra de inspiración rockera súper audaz.

Cande Tinelli se sumó a Divas Play

Siguiendo los pasos de famosas como Wanda Nara, Cande Tinelli se sumó a la reconocida plataforma con contenido para adultos y las primeras imágenes causaron sensación.

Fue la misma Cande Tinelli quien compartió un pequeño adelanto de su primera producción donde se la ve luciendo la lencería más atrevida.

cande tinelli colaless divas play.jpg

Cande Tinelli arrancó con todo posando con una musculosa con el nombre de la plataforma y una colaless hilo dental ultra XS en clave off-white y transparencias de encaje.