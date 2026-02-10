La hiriente frase de Mauro Icardi a sus hijas por no ir al cumpleaños de Magnolia Vicuña

mauro icardi hija malla La escandalosa reacción de Mauro Icardi con sus hijas por no ir al cumpleaños de Magnolia.

“Mauro les dice que tienen un montón de regalos, porque supuestamente tampoco les habían dado los regalos de la hija mayor del cumpleaños. ‘Les llevamos un montón de regalos si van’, les dijo, a lo que las nenas les dijeron ‘Mandanos los regalos, no queremos ir si vos no estás’. Y él les dice ‘No, si ustedes no vienen no van a tener los regalos’”, sentenció Juariu sobre la tremenda reacción de Mauro Icardi con sus herederas.

Feroz ataque de la China Suárez a una periodista por hablar de su hija Magnolia

En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.

Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.

china juariu El descargo de la China Suárez contra Juariu.

“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.