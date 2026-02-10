La China Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de de Mauro Icardi y estalló la interna con las hijas de Wanda Nara.
La hiriente frase de Mauro Icardi a sus hijas por no ir al cumpleaños de Magnolia Vicuña
Salió a la luz la escandalosa reacción de Mauro Icardi por la ausencia de sus hijas en el cumple de la hija de la China Suárez.
Según trascendió a pesar de no viajar para el acontecimiento Mauro Icardi invitó a sus hijas Francesca a Isabella a la celebración pero las pequeñas se negaron a ir y el futbolista no se lo tomó bien.
La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que las niñas no quisieron participar de la fiesta por la ausencia de su papá que, trató de convencerlas ofreciéndoles regalos que les daría la China Suárez.“Ellas expresan que no quieren ir ante una psicóloga. Tengo entendido que Ana Rosenfeld -abogada de Wanda- va a presentar hoy unos papeles que confirman todo lo sucedido”, arrancó la panelista.
“Mauro les dice que tienen un montón de regalos, porque supuestamente tampoco les habían dado los regalos de la hija mayor del cumpleaños. ‘Les llevamos un montón de regalos si van’, les dijo, a lo que las nenas les dijeron ‘Mandanos los regalos, no queremos ir si vos no estás’. Y él les dice ‘No, si ustedes no vienen no van a tener los regalos’”, sentenció Juariu sobre la tremenda reacción de Mauro Icardi con sus herederas.
Feroz ataque de la China Suárez a una periodista por hablar de su hija Magnolia
En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.
Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.
“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.