"Laurita (Fernández) manda al corte y Agostina se quebró al toque. El corte fue de casi 11 minutos y no paró de llorar un momento. Recordemos que la semana pasada sufrió un accidente trabajando de delivery y eso le impidió hacer la performance bailando", explicó el locutor Martín Salwe.

"Todo el clima que se generó la llevó a decir que ella quería continuar en el Cantando porque no quiere trabaja nunca más de delivery. En la nota contó que le robaron varias veces, que la estafaron con billetes falsos, y que esta es su oportunidad para dejar eso de lado", agregó.

Acto seguido, mostraron una entrevista de Agostina donde explicó sus sentimientos y se mostró muy angustiada con la situación. "Este para mí es un sueño muy importante y no lo quiero perder. Soy enormemente feliz en la pista y no quiero dejar de venir. (...) Para mí trabajar de delivery es muy arriesgado, es un laburo en el que estás todo el tiempo en la calle, y mi sueño es estar generando arte", dijo la joven.

"No es que no lo quiera seguir haciendo pero quiero vivir del arte y siento que si pierdo voy a tener que seguir haciendo delivery (...) y eso me angustia", agregó Agostina,