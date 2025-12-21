La furia de Yanina Latorre en su despedida de LAM: "¡Peroncha!"

"Uno tiene que pensar cuando escribe y uno dice tantas barbaridades", replicó Yanina a lo que Romina siguió. "Me mandaste dos palos de personas a putearme, y vos ahí no pensaste lo que le pasa al otro. Por eso, ¿me vas a reclamar un tweet de cuando no era conocida?". "Yo no te conocía; te conocía por tus bardeadas sobre mí", le hizo saber Latorre. a por Yanina Latorre y Romina Scalora en redes sociales.

Yanina Latorre revolucionó Masterchef Celebrity

Yanina sumó como participante de Masterchef Celebrity y ya salieron a la luz los primeros cruces que tuvo la rubia en el programa conducido por Wanda Nara.

A pesar de las idas y vueltas que ha tenido con Wanda Nara, Yanina Latorre fue elegida para reemplazar a Maxi López quien regreso a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.

El viernes por la mañana, Yanina Latorre grabó su primer programa y si bien todavía no sale al aire, trascendieron intimidades de lo que se vivió.

yanina masterchef El primer cruce de Yanina Latorre en Masterchef Celebrity.

Según revelaron en Intrusos, Yanina Latorre habría tenido un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara. Además, fue la misma Wanda quien días antes reveló que varios compañeros habrían manifestado su malestar por la llegada de Yanina.