Tras más de 10 años como panelista de LAM,Yanina Latorre decidió dar un paso al costado y dedicarse de lleno a su trabajo como conductora de Sálvese Quien Pueda. Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre tuvo su merecida despedida con un recuerdo de sus mejores momentos y peleas, entre ellas contra varias famosas peronistas como Marcela Feudale, entre otras.
La furia de Yanina Latorre en su despedida de LAM: "¡Peroncha!"
Durante su último programa en LAM, Yanina Latorre se peleó con una angelita y se dijeron de todo. Los detalles
Al terminar el video, Romina Scalora cruzó a Yanina Latorre y la rubia salió con los tapones de punta. "Creo que vos, en algunos momentos, no dimensionás que usás términos peyorativos y que, a veces, en el debate, eso es despectivo. El ‘peroncha’ es despectivo. Hay gente que lo usa para herir, como pasa con las religiones; es la forma", comenzó su descargo Scalora.
Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre redobló la apuesta. "A mí, si me decís libertaria, gorila, peroncha, comunista o chupa zurdos, no me molesta. ¿Sabés qué me pasa? Me dan ganas de decírtelo porque te molesta. Es un juego televisivo... Mil veces me faltaste el respeto en Twitter, te reías de mí. Cosas muy feas escribiste de mí", lanzó recordando viejos tuits de Scalora.
"Uno tiene que pensar cuando escribe y uno dice tantas barbaridades", replicó Yanina a lo que Romina siguió. "Me mandaste dos palos de personas a putearme, y vos ahí no pensaste lo que le pasa al otro. Por eso, ¿me vas a reclamar un tweet de cuando no era conocida?". "Yo no te conocía; te conocía por tus bardeadas sobre mí", le hizo saber Latorre. a por Yanina Latorre y Romina Scalora en redes sociales.
Yanina Latorre revolucionó Masterchef Celebrity
Yanina sumó como participante de Masterchef Celebrity y ya salieron a la luz los primeros cruces que tuvo la rubia en el programa conducido por Wanda Nara.
A pesar de las idas y vueltas que ha tenido con Wanda Nara, Yanina Latorre fue elegida para reemplazar a Maxi López quien regreso a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
El viernes por la mañana, Yanina Latorre grabó su primer programa y si bien todavía no sale al aire, trascendieron intimidades de lo que se vivió.
Según revelaron en Intrusos, Yanina Latorre habría tenido un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara. Además, fue la misma Wanda quien días antes reveló que varios compañeros habrían manifestado su malestar por la llegada de Yanina.