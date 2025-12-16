Yanina Latorre destapó el secreto que Sofía Gonet y Homero Pettinato quisieron ocultarle a sus seguidores

El fin de semana las redes sociales estallaro luego de que Sofía Gonet, conocida popularmente como "La Reini", publicara una serie de escandalosos chatas privados con su ex Homero Pettinato, exponiendo como nunca antes al hijo de Roberto Pettinato.
Lejos de dejarlo pasar, Homero salió con todo y redobló la apuesta compartiendo mensajes que Sofí Gonet le mandó, escribiéndole incluso frases como "quiero romperte el cráneo", entre otras cosas.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre se metió de lleno en la pelea que paralizó los medios y reveló el secreto más impactante. "La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", reveló la conductora que pasó todo el día con Sofía durante las grabaciones de Masterchef Celebrity.
"Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas", detalló.
Yanina Latorre reveló el motivo de la furia de Sofía Gonet con Homero Pettinato
Además, la conductora explicó la razón de la escandalosa reacción de Sofía Gonet luego de recibir una foto de Homero Pettinato en un show junto a una amiga.
"Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", siguió.
Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.