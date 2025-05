china suarez tatuaje.jpg La foto que comprueba que la China Suárez se tatuó por Mauro Icardi.

La primera foto donde lo mostró fue posando feliz con Mauro Icardi desde Miami. La China Suárez eligió un diseño de un corazón prendido fuego que tatuó en su antebrazo.

¿La China Suárez y Mauro Icardi se mudan a Miami?

Tras su comentado paso por Miami, Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina y volvieron a ser noticia en todos los portales.

Fue Laura Ubfal quien reveló el bombazo contando uno de los motivos del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Miami: la compra un departamento de lujo.

Según la periodista, la China y Mauro planean mudarse definitivamente a Miami en 2027, siguiendo los pasos de futbolistas como Messi, Higuain, Aguero, entre otros.

china mauro descuido miami.jpg

"Icardi quiere comprar un departamento de lujo en Miami. Recién lo están construyendo, pero fueron a ver la construcción y lo señaron con cien mil dólares. A él se le acaba contrato en 2026, la idea es irse a Miami con la China después de eso. Aunque el departamento recién lo tendrían para el 2027", anticipó Ubfal sobre los planes futuros de la pareja.

La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo y explotó todo

Tras su comentado viaje a Miami, Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina y, la actriz rompió el silencio por primera vez.

La China Suárez habló a corazón abierto con el periodista Gustavo Méndez, quien reveló un anticipo de las declaraciones que se verán en la entrevista completa.

Méndez habló en Mujeres Argentinas y contó qué dijo la China Suárez al ser consultada por los rumores de embarazo con Mauro Icardi.

china suarez mentira entrevista rusherking.avif

“Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista