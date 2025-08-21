nati jota bikini neon La foto de Nati Jota en microbikini ochentera ultra tiro alto que causó furor.

Días antes, Nati Jota arrancó con sus vacaciones eligiendo una microbikini off-white, la infaltable del 2025, y para un toque más coquette agregando un sombrero con moño enlazado.

nati jota bikini barcelona

El video de Nati Jota y Gastón Edul

Nati Jota y Gastón Edul siguen encendiendo los rumores de romances con llamativas publicaciones desde Miami, donde viajaron para cubrir el Mundial de Clubes.

Desde hace meses Nati Jota y Gastón Edul han generado fuertes sospechas sobre su posible vínculo amoroso, y ahora provocaron un terremoto en las redes con su último video.

nati jota gaston edul video miami.jpg

Fue Nati Jota quien hizo el posteo. A través de sus stories, Nati Jota comunicó su regreso de Miami y grabó a Gastón Edul en su cuarto despidiéndola. "Se tuneó y se fue a trabajar", escribió la rubia junto al video.

Días antes, Nati Jota sorprendió a sus seguidores con una foto disfrutando del atardecer con Gastón y escribió un descargo sobre su relación. "Con Gastón todo bien, es charleta. Él le habla a mis amigas mientras tomo sol y me entretengo escuchando (estamos en el mismo edificio casulamente). Cuenta el andapalla en primera persona y se gana a la gente... ya lo he visto", escribió generando toda una revolución entre sus followers.