La ex mejor amiga de Jesica Cirio habló sin filtros y contó qué le dijo sobre Picchirillo.

Además, Barby Franco dio su opinión sobre las parejas que elige Jesica Cirio. “No sé, viste que a todas las pibas lindas y exitosas les funciona mal el sensor..."Está mal, no sé si deprimida, pero está angustiada y triste”, cerró sobre lo que le dijo Jesica Cirio.

Jesica Cirio acusada de maltratar a su empleada doméstica: "Dormía en el piso"

En esta oportunidad, rompió el silencio una ex empleada doméstica que trabajó en una de las mansiones de Jesica Cirio y Elías Piccirillo durante seis meses en condiciones deplorables.

jesica cirio empleada.jpg

A través de una entrevista telefónica en DDM, la empleada habló de cómo la trataba Jesica Cirio. "A veces éramos tres chicas en el cuarto de abajo", así como reveló que dormían "en un colchón en el piso".

También habló sobre Elías Piccirillo a quien describió como mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, con todas las chicas era así. No era de saludar. He trabajo en varios lugares y los patrones siempre te decían un 'buen día, buenas tardes', pero él jamás. Él nunca te saludaba, te podía pisar y no te saludaba", aseguró tajante.

El audio de Jesica Cirio horas antes de la detención de Piccirillo: "Estoy todos los días con él"

Salió a la luz un audio de Jesica Cirio defendiendo a su marido horas antes de que fuera apresado por la policía.

En Lape Social Club mostraron la conversación de Jesica Cirio donde asegura que todas las acusaciones son falsas. "Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo... Se dicen un montón de p..., pero también estoy acostumbrada a eso. A mí me importa lo que yo vivo para adentro. Lo que se pueda decir o que no, me parece que mucha gente habla sin tener pruebas de nada y solo para hablar, con un mensajito que les llega de uno o de otro", arranca la modelo.

jesica cirio audio.webp

“Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, sus laburos, su tarjeta. Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante. Y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así“, concluyó e

Horas después, se confirmó un nuevo allanamiento, ahora a la casa de la madre de Jesica Cirio. Mientras el empresario acusado de estafa sigue tras las rejas, en Intrusos revelaron que la casa de la mamá de Jesica Cirio fue allanada e incluso se pidió el celular de su empleada.