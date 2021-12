¡La escracharon! La foto de Wanda Nara comprando papel higiénico en el supermercado y sin maquillaje

Además, la mujer de Mauro Icardi sorprendió con su lista de compras: papel higiénico, pala y escoba. Lejos de ocultarse, Wanda Nara posó con el fan que le pidió una foto y causó sensación.

"Nacional y popular. Wanda Nara de la gente en el mercado de Santa Bárbara... Compró una pala, papel higiénico y jabón en polvo", escribió la periodista Luciana Elbusto junto a la imagen en la que se ve a Wanda relajada y a cara lavada.

Wanda fulminó a la China Suárez en Netflix

Tras el escandaloso Wandagate, Wanda Nara fue elegida por Netflix para promocionar la nueva temporada de Emily in Paris.

La top que desde hace un tiempo vive en París, mostró todo su glam y elegancia en un video en el que no solo causó sensación con su look estilo parisino sino que no se calló nada.

Lejos de evitar hablar de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, Wanda comparó su situación con la de Emily en la serie y le mandó una tremenda indirecta a la China.

"Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga"

Mientras analizaba la situación de Emily con Gabriel el novio de su amiga en la serie, Wanda lanzó filosa: "Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga".

"O soy todo o no soy nada", continuó. Y destacó convencida: "Yo no podría hacerlo. Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa".

"Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente. Y se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo ‘bueno chau, abierta está la puerta de casa’", cerró sin anestesia.