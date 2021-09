La escatológica razón por la que Yanina Latorre faltó a LAM

"La tenemos en un móvil para que nos lo diga ella misma", dijo el conductor dándole paso a su panelista.

yanina latorre angel de brito.jpg Yanina Latorre pegó el faltazo en LAM

"La verdad es que estoy con una gastroenteritis aguda, tremenda. Pasé una noche fatal, no quiero entrar en detalles", dijo con sinceridad la periodista, esposa del comentarista Diego Latorre.

Y si bien dijo que no quería dar más detalles... pues los acabó dando: "Aguda quiere decir de todo. De arriba, de abajo. Todo".

"No sé qué comí, pero dicen que nunca es por lo último que comiste… Ayer a la tarde me empecé a sentir mal, flojita, medio con baja presión. No sé qué… y entré a descomponerme. Llamé al médico y la noche fue tremenda. Estuve toda la noche en el baño", explicó Yani mientras los televidentes ya estaban casi a la hora el almuerzo.

"Estoy un poco cansada pero acá estoy, pachucha. Dormí abrazada al inodoro", terminó de contar Yanina Latorre entre risas y gestos escatológicos.