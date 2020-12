La emocionante despedida del Mono de Kapanga a Fede Bal: "Vos ya le ganaste a la vida"

Fede Bal no quiere la ayuda de Martitegui - MasterChef Argentina

Luego de salvar a Vicky Xipolitakis, la definición mano a mano enfrentó a Federico con el Mono de Kapanga, un habitué a este tipo de situaciones.

“Dentro mío pienso que me estoy convirtiendo en el verdugo de mis amigos”, comentó el Mono con lágrimas en los haciendo referencia a la gala anterior donde quedó en el último lugar junto al Turco García quien también fue eliminado.

También tuvo sentidas palabras para Federico. “Te quiero un montón, sos un pibe bárbaro. Vos ya le ganaste a la vida”, señaló en referencia al cáncer de intestino que el actor superó este año.

A pesar de estar muy conmovido con la situación Bal destacó lo divertido de su paso por el programa. “Toda mi vida me voy a acordar de estos meses por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver Masterchef hasta la final”, aventuró.