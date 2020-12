La contundente decisión de Dhyzy: "Me he planteado cambiar el nombre de mi DNI"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHjI76sFluz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by DZ ☆彡 (@_dyhzy)

Si bien habló sin tapujos de varios temas, el heredero del presidente sorprendió con la revelación acerca de su identidad. El joven que durante este año también se dedicó al cosplay reveló que está pensando en cambiar su nombre del DNI.

"Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren", declaró contundente en la entrevista.

Además, Dhyzy se refirió a su relación con los medios de comunicación y la prensa desde que su padre llegó a la presidencia. "Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", indicó.

Y agregó al respecto: "También siento que lo hacen para buscar una reacción de mi. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso quién lo va a hacer".

En cuanto a su día a día el joven aseguró que nadie lo mantiene y que tiene diversos trabajos en marketing digital, diseño y cuestiones relacionadas con la música.