Escándalo tras el show de Emilia Mernes en Coachella

Días antes, Emilia Mernes fue por más y causó furor con un video junto a Zara Larsson, una de las cantantes pop del momento. Emilia no solo vió el show de la artista furor sino que tuvo un encuentro privado y hasta se grabaron juntas cantando el tema "Girl’s Girl" de Zara.

emilia mernes zara larsson El encuentro de Emilia Mernes y Zara Larsson.

El regreso de Emilia Mernes a las redes

Tras varios días de silencio en sus publicaciones, Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores publicando un álbum de fotos completo donde incluyó postales junto a su familia y mascota. "Agradecida de tenerlos", escribió Emilia Mernes en medio de las escandalosas versiones sobre sus actitudes con sus colegas y hasta con las botineras de la Selección.

emilia mernes redes Emilia Mernes volvió a las redes tras el unfollow masivo.

Tras su regreso a las redes, Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.