En medio de todo su escándalo con Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes se subió al escenario de Coachella junto a Luisa Sonza para cantar juntas su hit "Bunda".
Escándalo tras el show de Emilia Mernes en Coachella
Emilia Mernes se presentó en el famoso festival de música en California y estalló la polémica. Los detalles
Además de causar sensación con su atrevidísimo look, Emilia Mernes volvió a desatar la polémica luego de que se viralizan videos de su presentación y parte del back.
Si bien recibió miles de likes, algunos seguidores no dudaron en criticicarla acusándola de usar su participación en Coachella para "lavar su imagen" e incluso hubo dudas y cuestionamientos sobre la forma en que llegó a ser elegida para el festival.
Días antes, Emilia Mernes fue por más y causó furor con un video junto a Zara Larsson, una de las cantantes pop del momento. Emilia no solo vió el show de la artista furor sino que tuvo un encuentro privado y hasta se grabaron juntas cantando el tema "Girl’s Girl" de Zara.
El regreso de Emilia Mernes a las redes
Tras varios días de silencio en sus publicaciones, Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores publicando un álbum de fotos completo donde incluyó postales junto a su familia y mascota. "Agradecida de tenerlos", escribió Emilia Mernes en medio de las escandalosas versiones sobre sus actitudes con sus colegas y hasta con las botineras de la Selección.
Tras su regreso a las redes, Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.