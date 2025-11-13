La China Suárez y Mauro Icardi de compras con las hijas de Wanda Nara: las fotos

mauro china hijas shopping La China Suárez en un shopping con las hijas de Wanda Nara.

En el video se ve a Francesca e Isabella patinando, de la mando de Mauro Icardi, con la China Suárez al frente y el peluquero de al actriz llevando bolsas con las compras.

Cómo fue el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

El martes al mediodía, Mauro Icardi retiró a sus hijas del colegio acompañado por su abogada Elba Marcovecchio quien dio algunos detalles.

"Fue hermoso, era importante que ellos salieran tranquilos. Era un encuentro muy esperado”, arrancó Elba Marcovecchio. no te puedo contar demasiado de la intimidad... Mauro es un excelente padre”, enfatizó luego de que el futbolista retirara a sus hijas del colegio.

mauro icardi hijass Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas.

"Hace meses que estamos preparando el encuentro de padre e hijas y que requirió mucha logística", agregó la abogada quien representa a Mauro icardid desde inicio del conflicto con Wanda Nara.

"Fue un momento por el cual estuvimos trabajando mucho. Es un momento y un día muy esperado, no puedo contar más nada en serio", agregó sin querer dar más detalles.

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi

Wanda Nara estalló tras las fotos de la China Suárez mostrando los regalos que le da Mauro Icardi y lo destrozó con un impactante descargo acusándolo de no darle dinero para sus hijas.

“Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?", arrancó.

wanda contra mauro Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi.

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”, siguió contando la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi el día del cumpleaños de su hija.