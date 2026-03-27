Desde sus lujosas vacaciones en Japón, Wanda Nara salió con los tapones de punta y lanzo feroces acusaciones contra la China Suárez y Mauro Icardi.
La China Suárez y Mauro Icardi acusados de cazar una nutria y comerla con sus hijas
Preocupación y polémica por los comportamientos de Mauro Icardi y la China Suárez con las hijas de Wanda Nara. Los detalles
Indignada luego de comunicarse con sus hijas que están al cuidado de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara habló con Yanina Latorre y dio detalles impactantes.
Según reveló, Mauro Icardi no está mandando a Francesca e Isabella al colegio y estarían concentrados en actividades que enfurecieron a Wanda.“Las nenas están comiendo pescado del lago de Nordelta. Hasta comieron una nutria”, contó Yanina leyendo los mensajes de Wanda Nara en SQP.
"Las hacen pescar en la laguna de Nordelta", aseguró Yanina, y agregó: "Con cuchillos, les enseñaron a limpiar los pescados y Wanda me dice: ´yo estoy preocupada, volvieron a la Edad de Piedra, o sea, no van al colegio, pescan, pelan los pescados, los cocinan...". "Todo eso se lo cuentan las chicas a Wanda, también le contaron que comieron una nutria, que la cazaron ahí en Nordelta", agregó la conductora.
¿Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez?
Wanda Nara sigue revolucionando las redes sociales y enloqueciendo a sus seguidores con postales desde sus espectaculares vacaciones ahora en Japón.
Luego de llenarse de likes con sus looks por las calles de Milán y posados desde las playas de las Islas Maldivas, Wanda Nara y Martín Migueles llegaron a Japón.
Desde allí, Wanda Nara continuó con imágenes de sus recorridos por el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji, el Bosque de Bambú de Arashiyama y visitas gastronómicas causando sensación entre los lugareños que no dudaron en pedirle fotos.
“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, escribió Wanda Nara feliz siendo la primera en conocer el país al que Mauro Icardi tenía pensado llevar a la China Suárez en los próximos meses.