La China Suárez y Mauro Icardi acusados de cazar una nutria y comerla con sus hijas

china suarez mauro nutria Wanda Nara furiosa con la China Suárez y Mauro Icardi.

"Las hacen pescar en la laguna de Nordelta", aseguró Yanina, y agregó: "Con cuchillos, les enseñaron a limpiar los pescados y Wanda me dice: ´yo estoy preocupada, volvieron a la Edad de Piedra, o sea, no van al colegio, pescan, pelan los pescados, los cocinan...". "Todo eso se lo cuentan las chicas a Wanda, también le contaron que comieron una nutria, que la cazaron ahí en Nordelta", agregó la conductora.

¿Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez?

Wanda Nara sigue revolucionando las redes sociales y enloqueciendo a sus seguidores con postales desde sus espectaculares vacaciones ahora en Japón.

Luego de llenarse de likes con sus looks por las calles de Milán y posados desde las playas de las Islas Maldivas, Wanda Nara y Martín Migueles llegaron a Japón.

Desde allí, Wanda Nara continuó con imágenes de sus recorridos por el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji, el Bosque de Bambú de Arashiyama y visitas gastronómicas causando sensación entre los lugareños que no dudaron en pedirle fotos.

wanda nara fans japon Wanda Nara junto a sus fans japoneses.

“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, escribió Wanda Nara feliz siendo la primera en conocer el país al que Mauro Icardi tenía pensado llevar a la China Suárez en los próximos meses.