china suarez mansion La China Suárez mostró cómo es su nueva mansión por dentro.

Días antes, la China Suárez ya había anticipado su felicidad por los resultados de su mudanza. “Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribía la China agradecida por su presente con Mauro Icardi.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

china suarez fortuna icardi

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.