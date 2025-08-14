Filtran foto de Wanda Nara como modelo antes de la fama y es furor

WANDA NARA MODELO Filtran la primera foto de Wanda Nara como modelo antes de la fama y es furor.

"Nenite hermosa, te esperaba un gran futuro. Pequeña gran Wandita", escribió Nora orgullosa de la carrera de su hija. "Mi primer trabajo", agregó Wanda Nara

Como siempre hace en sus viajes, Wanda Nara está compartiendo postales de cada una de sus actividades en México y, como siempre, sus looks no se quedaron afuera.

Wanda Nara le regaló a sus seguidores un pequeño adelanto de las primeras grabaciones de Love is Blind 2 deslumbrando con su impactante vestido de transparencias.

wanda nara transparencias love is blind

La rubia eligió un modelo súper ceñido, con escote halter, destacando hasta el último centímetro de su lomazo. Horas antes, Wanda Nara presumió su figura al máximo con una selfie frente al espejo en un conjunto de joggineta y corpiño crop, imposible de pasar desapercibido.

wanda nara panza mexico

Wanda Nara salió vestida por sus hijas y causó sensación: "Un palito..."

Wanda Nara dejó a todos sus seguidores impactados protagonizando la publicidad de una reconocida marca de maní y ahora lo hizo con su look.

Durante la tarde del domingo, Wanda Nara sorprendió a sus fans al dejar que sus hijas Francesca e Isabella elijan su atuendo causando sensación con el estilo de las pequeñas.

En el video subido por Wanda Nara se puede escuchar las voces de sus herederas explicando su elección. "Es inspiración palito de la selva", dicen sobre el outfit en tonos rosa y blanco.

wanda nara look hijas

"Es una cartera muy palito de la selva", insisten divertidas para el atuendo que, según Wanda Nara explicó, lució para una visita de domingo al supermercado.