La China Suárez mandó al frente a Icardi y mostró qué estaba haciendo la mañana de la audiencia con Wanda Nara

china suarez audiencia mauro icardi.jpg China Suárez mandó al frente a Icardi y mostró qué estaba haciendo la mañana de la audiencia con Wanda Nara.

A través de un video, la China grabó a Mauro Icardi entrenando y siguiendo con su rehabilitación para volver a jugar al fútbol. "Vamos que falta menos... El esfuerzo siempre tiene recompensa", escribió la China Suárez alentando a su novio.

La China Suárez publicó video íntimo con Mauro Icardi y explotó Instagram

Al igual que lo hizo Wanda Nara con L-Gante durante el fin de semana, la China Suárez no ha parado de publicar posteos dedicados al futbolista aunque el lunes a la noche se la jugó como nunca.

china suarez mauro icardi video.jpg

La China Suárez subió un video donde se la ve recostada en una cama besándose apasionadamente con Mauro Icardi hasta que deja de grabar.

Horas antes, la China Suárez publicó una romántica foto junto a Mauro Icardi con la frase "Mi paz, mi amor, mi todo", escribió la actriz abrazada a Icardi.

china suares cuenta fake wanda nara.jpg

Se filtró el ataque de celos de Mauro Icardi con la China Suárez por Colapinto

Si bien la China Suárez y Mauro Icardi se muestran más enamorados que nunca, lo cierto es que Mauro habría estallado de celos por Franco Colapinto.

Según Pepe Ochoa, Mauro Icardi le habría reclamado a la China Suárez por mandarle mensajes a Colapinto mientras estaba con Icardi. “Mauro la encaró y le dijo ‘¿Por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España’. Le hizo un planteo”, arrancó el periodista.

colapinto china suarez error.jpg

“Él le dice: ’Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe.", agregó sobre el enojo de Mauro Icardi por las fechas. "Mauro le dijo a la China: ’Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones”, concluyó.