La China Suárez levantó temperatura y le dijeron de todo: "Paraaaaa, Eugenia"

"No bueno, no bueno", le tiró su amiga y ex compañera de Casi Angéles Jimena Barón. Mientras que Male Sánchez, actriz de ATAV, bromeó y le comentó: "Paraaaaaá Eugenia que en Argentina son las 9:15 y es muy temprano para tanto".

china suarez bikini.jpg La China Suárez disfrutó del calor de Europa encendiendo las redes en Argentina. Ex-plo-si-va.

Es que Eugenia Suárez, aunque siempre encandila con sus posteos, no suele jugarse a mostrar tanto su cuerpo por lo que la foto que publicó este viernes realmente impactó en Instagram.

Después de posar tanto para su colección de Antolyn como para la de Sweet Lady, la China Suárez pasó por San Sebastián para seguir con su atareado día de trabajo con paisajes soñados de fondo.

Después de hacer pública su separación de Benjamín Vicuña, la actriz y modelo viajó a España, donde se asentará por un tiempo por cuestiones de trabajo. Hasta allí viajará también el chileno para visitar a sus hijos a comienzos de octubre, y en breve la China seguramente volverá a reunirse con su amiga Lali Espósito, quien comenzará con el rodaje de la tercera temporada de Sky Rojo, su éxito de Netflix.

¿Con quién cenó en Europa?

Eugenia Suárez compartió otra postal de un buen momento que pasó en una noche especial que compartió con Juan Manuel Cativa, su amigo y dueño de la peluquería Mala.

Junto a la China y sus tres hijos, viajó Marcela, su madre, y una niñera.

La idea es instalarse en Madrid por al menos dos meses, que es el tiempo que le llevará rodar una película con Álvaro Morte, "El Profesor" de La Casa de Papel.