La China Suárez cruzó a una periodista de chimentos: "Esto es acoso"

En su cuenta de Instagram, La China Suárez salió a responderle a Paula Varela. "Hasta cuando vas a seguir mintiendo? @palivarela. Tengo las pelotas por el piso. Esto es abuso. Desmintió categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién ese ese hombre. Dejen vivir. Mira que hay periodistas que se preocupan por averiguar... ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?", sentenció Suárez.

Aunque eso no fue todo. En otro posteo, la actriz expresó: “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable”.

Y concluyó: "Ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’, y son los primeros en ejercerlo”.